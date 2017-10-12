В воздухе Челябинска превышены нормы фенола и формальдегида

Передвижная лаборатория Министерства экологии региона зафиксировала повышенное содержание формальдегида и фенола на улицах Челябинска.

В течение недели, когда на территории Челябинска царствовал штиль, вредные примеси не могли улетать от города и оставались в виде шапки смога. Челябинцы отправили множество жалоб в областное министерство экологии с жалобами на неприятный запах в воздухе.

Передвижная лаборатория выехала на замеры 9 октября. Оказалось, что на улице Дарвина показатели формальдегида были превышены в 1,3 раза, а на перекрестке улиц Доватора и Блюхера - в 2 раза. Больше всего формальдегида нашли в воздухе в поселке Федоровка — в 2,5 раза больше нормы, причем здесь был в полтора раза превышено и содержание фенола.

Отметим, что сейчас инспекторы государственного регионального экологического надзора министерства экологии совместно с Челябинской природоохранной прокуратурой ведут проверку работы предприятий в этих районах.