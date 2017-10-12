Более 20 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах

В московских аэропортах в четверг, 12 октября, задержаны и отменены более двадцати рейсов.

Согласно последней информации, в "Домодедово" задерживаются шесть рейсов, а четырнадцать и вовсе отменили. В "Шереметьево" к настоящему моменту вылететь не могут три рейса. Как уточняет "Росбалт", во "Внуково" пока не зафиксировано отмен или задержек.

Сейчас не сообщается, какова точная причина проблем с вылетами самолетов из столичных аэропортов. Вероятно, это происходит из-за неблагоприятных погодных условий.