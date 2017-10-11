Госдума рассмотрит законопроект об обязательном страховании пассажиров такси

Депутат партии ЛДПР Сергей Жигарев внес в Госдуму законопроект об обязательном страховании пассажиров перевозчиками легкового такси. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Сейчас особенно актуальна проблема безопасности пассажиров, пользующихся услугам легковых такси, также низкой остается финансовая защищенность данной категории пассажиров в случае причинения им вреда при поездке, отмечает депутат.

Необходимо четко определить и законодательно закрепить действия не только агрегаторов и таксопарков, но и самих водителей, для того чтобы можно было однозначно определять ответственных в случае того или иного нарушения.

В случае принятия закон может вступить в силу с 28 января 2018 года.

Ранее сообщалось, что «Яндекс.Такси» занимается разработкой технологии, которая даст возможность отслеживать степень усталости или определять водителей в состоянии алкогольного опьянения с помощью слежения за глазами.