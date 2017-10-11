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Кремль запустил всероссийский конкурс по отбору в кадровый резерв управленцев

11 октября 2017, 18:58 [ «Аргументы Недели» ]

Кремль запустил всероссийский конкурс по отбору в кадровый резерв управленцев

В сети заработал портал лидерыроссии.рф, посвященный открытому конкурсу для руководителей нового поколения. Теперь любой российский гражданин может подать заявку на участие в проекте.

Проект будет реализовываться на постоянной основе. Его цель — поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны с высоким уровнем развития управленческих компетенций.
"Призвание проекта - открыть окно в управленческую элиту завтрашнего дня", - заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

Конкурс пройдет с октября по февраль 2018 г. С 24 ноября пройдут региональные полуфиналы в восьми федеральных округах, в феврале состоится финал для 100 лучших участников в Москве. Заявку через сайт лидерыроссии.рф можно подать до 6 ноября.

Победители получат образовательные гранты в размере 1 000 000 рублей, поддержку самых известных управленцев страны и шанс попасть на специальную программу РАНХиГС развития кадрового управленческого резерва.

Как сообщалось ранее, в Сочи с 3 по 7 октября проходил учебный тренинг для потенциальных глав регионов. Одним из заданий для будущих губернаторов был прыжок в воду с семиметровой скалы, опубликовано видео этого процесса.

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Не особо умный гений

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О прошлом, настоящем и будущем России, её месте в этом Мире

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В последнее время западные СМИ пестрят сенсационными новостями. Пишут, что русские хакеры взломали смартфоны военных НАТО в Польше и странах Балтии. Сообщают о том, что Минобороны РФ получило доступ к программному обеспечению киберзащиты Пентагона. Пугают новейшим русским супероружием

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Уравнение с девятью неизвестными

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Уфолог обнаружил на Марсе разбившийся 18-километровый «звездолет»

Уфолог обнаружил на Марсе разбившийся 18-километровый «звездолет»

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Куда уходит детство и к кому?

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Двенадцать нулей в бюджете

Двенадцать нулей в бюджете

Главный мегаполис страны является лидером по обороту финансов, отчислению разного рода налогов и сборов в казну. Это подтверждается цифрами, которые департамент финансов Москвы предоставил редакции, подведя итоги исполнения бюджета за 8 месяцев. Отмечается рост отчислений по налогу на прибыль. «Аргументы недели» выяснили, какие отрасли дали прибавку казне.

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Плейбой и Красотка будут лежать рядом

Плейбой и Красотка будут лежать рядом

В возрасте 91 года умер главный бабник планеты – основатель Playboy американец Хью Хефнер. Первый номер журнала вышел в далёком 1953 г., на обложке была соблазнительная и тогда ещё живая Мэрилин Монро. И хотя актриса и издатель не были знакомы, Хефнер всегда всегда помнил о той «счастливой чёрно-белой фотографии»

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Силиконовый браслет «Тройки»

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Столичный дептранс продолжает заниматься повышением удобства и комфортабельности московского общественного транспорта. Так, недавно для карты «Тройка» решили придумать новую форму – в виде керамического кольца и силиконового браслета.

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Госдума рассмотрит законопроект об обязательном страховании пассажиров такси

Госдума рассмотрит законопроект об обязательном страховании пассажиров такси

Депутат партии ЛДПР Сергей Жигарев внес в Госдуму законопроект об обязательном страховании пассажиров перевозчиками легкового такси. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

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Торговать по-новому

Торговать по-новому

В Москве завершена реформа уличной торговли. Так заявляет глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Сейчас в городе работает 9, 1 тыс. киосков. Около 400 ИП и организаций заключили договоры на работу в НТО – нестационарных торговых объектах.

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Просматривая книжные новинки, я заинтересовалась исследованием Ританны Армени «Об этой любви никто не должен знать», вышедшем в одном небольшом издательстве, название которого я опущу, а почему – вы сейчас поймёте. Книга добросовестно и тщательно описывает историю сложных отношений Владимира Ильича Ленина и революционерки Инессы Арманд.

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Ход конём в гиперзвуковой гонке

Ход конём в гиперзвуковой гонке

Ведущий американский «частный мозговой центр» – RAND Corporation выпустил доклад под названием «Нераспространение гиперзвуковых технологий – помешать расползанию нового класса оружия». RAND всегда считался «мешком с умными мыслями», откуда черпают идеи любые администрации США. Поэтому на материал стоит обратить внимание.

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Хворостовский планирует выступить перед Новым годом в Москве

Хворостовский планирует выступить перед Новым годом в Москве

Оперный певец, который продолжает борьбу с раком головного мозга, надеется вернуться к концертам уже к Новому году. По словам артиста, он ведет каждодневную борьбу за жизнь и хочет продолжать работать, несмотря на все сложности.

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Как украсть триллион

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Народ КНДР требует наказать США "огненным градом"

Народ КНДР требует наказать США "огненным градом"

Провокации США наподобие выступления Дональда Трампа на Генассамблее ООН не останутся без наказания со стороны Пхеньяна, народ и армия КНДР требуют от руководства страны расплатиться с Вашингтоном за это.

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О реформе внутреннего устройства Государственной думы

О реформе внутреннего устройства Государственной думы

Председатель Госдумы В. Володин готовит реформу внутреннего устройства Государственной думы. В результате произойдёт переформатирование сложившейся системы, её комитетов и и комиссий.На первый взгляд он хочет привести их количество и профиль в соответствие со структурой правительства России.

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