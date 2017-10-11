Кремль запустил всероссийский конкурс по отбору в кадровый резерв управленцев

В сети заработал портал лидерыроссии.рф, посвященный открытому конкурсу для руководителей нового поколения. Теперь любой российский гражданин может подать заявку на участие в проекте.

Проект будет реализовываться на постоянной основе. Его цель — поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны с высоким уровнем развития управленческих компетенций.

"Призвание проекта - открыть окно в управленческую элиту завтрашнего дня", - заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

Конкурс пройдет с октября по февраль 2018 г. С 24 ноября пройдут региональные полуфиналы в восьми федеральных округах, в феврале состоится финал для 100 лучших участников в Москве. Заявку через сайт лидерыроссии.рф можно подать до 6 ноября.

Победители получат образовательные гранты в размере 1 000 000 рублей, поддержку самых известных управленцев страны и шанс попасть на специальную программу РАНХиГС развития кадрового управленческого резерва.

Как сообщалось ранее, в Сочи с 3 по 7 октября проходил учебный тренинг для потенциальных глав регионов. Одним из заданий для будущих губернаторов был прыжок в воду с семиметровой скалы, опубликовано видео этого процесса.