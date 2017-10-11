Некоторые улицы в центре Москвы закроют для машин 13 и 14 октября

Движение транспорта будет перекрыто на ряде улиц столицы 13 и 14 октября 2017 г. из-за подготовки и проведения парада-карнавала студентов, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

По Васильевскому спуску, улицам Ильинка, Варварка, переулках Рыбный, Никольский, Апатьевский закроют движение в 6:00 в пятницу и откроют в 18:00 в субботу.

С 06:00 до 18:00 14 октября перекроют Москворецкую набережную от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, Кремлевскую набережную от Большого Москворецкого моста до Пречистенской набережной, улицу Ленивка от Пречистенской набережной до улицы Волхонка, Соймоновский проезд от Пречистенской набережной до улицы Волхонка, Пречистенскую набережную, съезд с Большого Каменного моста на Кремлевскую набережную.В список перекрытий на этот период также вошли: Курсовой переулок от дома № 5/3 до Соймоновского проезда и 3-й Обыденский переулок от 1-го Обыденского переулка до Соймоновского проезда.

Также сообщается, что с 06:00 до 19:30 14 октября для транспорта перекроют Лужнецкую набережную и улицу Лужники от Новодевичьей до Лужнецкой набережной, а с 12:00 до 19:30 – улицу Хамовничекий Вал.

Участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 станут более 20000 молодых людей из 150 стран мира в возрасте от 18 до 35 лет.

В шествии в столице в субботу вместе с профессиональными коллективами примут участие до 45 тысяч студентов. Их маршрут будет протяжённостью 8 километров от площади Васильевский спуск по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным до спортивного комплекса «Лужники»



