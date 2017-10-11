Крымчанам заплатят за отказ взять ребенка в детсад

Министерство образования Крыма рассматривает возможные механизмы для компенсационных выплат родителям, чьим детям не досталось место в детском саду.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщила первый заместитель министра образования, науки и молодежи РК Наталья ЖУРБА, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».

Речь идет об одном из вариантов поддержки семей, в которой родители вынуждены работать, а ребенок по тем или иным причинам не попал в дошкольное учреждение по достижении определенного возраста, пишут "Аргументы недели - Крым".

«Сейчас мы ведем расчеты, как один из вариантов поддержки таких семей, компенсации за непредоставление ребенку места в дошкольном учреждении. Мы сейчас не говорим, что это за сумма, кому она будет предоставлены. Но специалисты министерства образования работают над этой проблемой, сделают обсчет, чтобы прийти к главе Крыма уже с конкретными цифрами», – рассказала ЖУРБА.

Она отметила, что данный вопрос обсуждался в преддверии формирования проекта бюджета на 2018 год.