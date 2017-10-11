В одном из микрорайонов Читы закрыли единственное почтовое отделение

В Чите жители микрорайона "Школа-17" ждут ответа от губернатора Забайкалья. Ему отправили жалобу на закрытие единственного в этой части города отделения почты, сообщает ОТР.

Жителям, а их там примерно семь тысяч человек, теперь негде получать пенсии и оплачивать коммунальные услуги. В микрорайоне нет ни банковских офисов, ни хотя бы уличных банкоматов. Единственный выход - ездить в другие районы Читы. Но проблема касается в основном пенсионеров, а им поездка за 50 рублей не всегда по карману, да и просто не по силам.

Жители микрорайона: "Самое-то главное платежи вот эти. Вообще кошмар. Я не знаю. Теперь, знаете, нам в город - это 50 рублей. Но это ладно - а еще дойти надо!"