Правительство отказалось повышать тарифы в Крыму

Правительство России отказалось от идеи резкого роста энерготарифов для потребителей Крыма и растянуло этот процесс до 2020 года, что потребует дополнительных расходов федерального бюджета в размере 14 миллиардов рублей за три года.

Сперва предлагалось дорастить крымские цены до экономически обоснованного уровня за полгода-год. Но для этого тарифы для населения должны были расти на 15% каждые полгода.

Минэнерго предложило до 2020 года выделить Крыму и Севастополю до 14 миллиардов рублей из федерального бюджета на компенсацию местным электросетям выпадающих доходов от низких тарифов. Изменения планируется внести в госпрограмму по энергоэффективности, пишет «Коммерсант».

В частности, в 2018 году предлагается выделить 5,75 миллиарда, в 2019 году – 4,82 миллиарда, в 2020 году – 3,52 миллиарда рублей. Субсидирование учитывается в тарифах на услуги по передаче электроэнергии, пишут "Аргументы недели - Крым".

Низкие энергоцены в Крыму сохранились со времен пребывания полуострова в составе Украины. После присоединения полуострова к РФ цены на электроэнергию оставались на прежнем уровне, и тарифы субсидировались уже за счет бюджета РФ. Но когда Крым с 2017 года вошел в первую ценовую зону (европейская часть страны и Урал) оптового энергорынка, правительство приняло решение о плавном выравнивании тарифов до среднероссийского уровня.