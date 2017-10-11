Миллиардер из российского списка Forbes, депутат Госдумы Андрей Палкин добился в Арбитражном суде Архангельской области утверждения плана погашения долгов в рассрочку в связи с банкротством.

Согласно решению суда, каждый месяц Палкин будет выплачивать почти 8 миллионов рублей своим кредиторам, в том числе Федеральной налоговой службе, госструктурам Архангельской области, частным лицам и организациям, среди которых — поставщик электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада» и Ростелеком.

Как следует из опубликованных на сайте суда документов, за свет Палкин должен две тысячи рублей, однако платить будет по 83 рубля 41 копейке ежемесячно. Ростелекому за услуги связи депутат задолжал 5747 рублей 41 копейку и будет этот долг выплачивать равными частями 24 месяца по 239 рублей 37 копеек.

Всего долг Палкина составляет 192 миллиона рублей «с хвостиком». При этом его доход в 2016 году составил 678 с половиной миллионов рублей, а в 2015 году — полтора миллиарда. В 2017 году его назвали «лидером по доходам среди депутатов Госдумы».

Когда основатель десятков строительных компаний Андрей Палкин подавал в суд заявление с просьбой признать его банкротом, он заявил журналистам, что в связи с избранием в Госдуму продал 59 своих квартир и около двухсот единиц техники на полтора миллиарда рублей «по сниженной цене» и в рассрочку. Как пишет «Лайф», покупателем квартир оказался сын бывшего бизнесмена, а ныне народного избранника.

Однако избавиться от огромного имущества с тем, чтобы беспрепятственно сесть в депутатское кресло, у Палкина просто так не получилось: ФНС потребовала заплатить налоги с продаж, причем не в рассрочку, а немедленно. После этого, как объяснил сам депутат прессе, ему и понадобилась реструктуризация долгов через суд. Почему он при этом не погасил хотя бы смехотворные счета за свет и телефон, Андрей Палкин не пояснил, сообщает портал ridus.ru.