Путин уже ответил президенту Чехии по поводу Крыма

Высказывание президента Чехии Милоша ЗЕМАНА относительно Крыма является его частной инициативой, как представителя Европейского союза.

Об этом в комментарии «Аргументам недели – Крым» заявил политолог Денис БАТУРИН. Он отметил, что реакция на высказывание президента Чехии в Европе самая разнообразная, его слова нашли как своих приверженцев, так и ярых противников. Возмущения по поводу его заявления были высказаны и в Киеве. Однако, тема, которую затронул ЗЕМАН неактуальна для Крыма и России в целом.

БАТУРИН напомнил, что ответ на заявление главы Чехии уже давно был дан Владимиром ПУТИНЫМ, который заявил: «Вопрос Крыма закрыт!».

По словам эксперта, Россия не должна платить за честный выбор жителей республики, которые захотели перейти в состав страны, пишут "Аргументы недели - Крым".

Напомним, президент Чехии Милош ЗЕМАН уверен, что спор между Россией и Украиной по поводу Крыма во избежание войны в Европе необходимо решить путем выплаты Киеву компенсации за потерянные территории.