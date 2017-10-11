Совладельцу онлайн-ритейлера "Юлмарт" Дмитрию Костыгину предъявлено обвинение в мошенничестве на один миллиард рублей, сообщает портал "Москва 24".



По данным следствия, Костыгин, будучи председателем совета директоров НАО "Юлмарт", обеспечил заключение договора с ПАО "Сбербанк" об открытии возобновляемой кредитной линии от 24 марта 2016 года. Не собираясь исполнять условия договора, обвиняемый предоставил в ПАО "Сбербанк" ложные сведения о финансовом положении НАО "Юлмарт".



В апреле 2016 года ПАО "Сбербанк", согласно условиям договора, на расчетный счет НАО "Юлмарт", были перечислены денежные средства в сумме один миллиард рублей, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению.



В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде домашнего ареста, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.



Ранее было возбуждено уголовное дело по факту уклонения руководством НАО "Юлмарт" от уплаты налогов в бюджет России на сумму более 116 миллионов рублей. В настоящее время задолженность НАО "Юлмарт" по налогам, пени и штрафам погашена в полном объеме. Расследование уголовных дел продолжается, уточняет "М24".



