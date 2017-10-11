Население Свердловской области снизилось на 3 210 человек

По данным Свердловскстат, естественная убыль населения региона за 8 месяцев текущего года составила 3 210 человек.

В течение описанного периода на свет появилось 36 086 малышей. За аналогичный период 2016 года родилось 40 768 детей. Таким образом, рождаемость снизилась более чем на 4 тысячи человек. Однако, также снизился и уровень смертности, но не столь значительно: 39 296 умерших против 40 741 в прошлом году.

Как сообщает "Областная газета", чаще всего свердловчане умирали от болезней системы кровообращения — 19 375 случаев, и новообразований — 6 516 умерших. Внешние причины смерти унесли жизни 3 767 уральцев, из них 275 человек отравились алкоголем, 350 покончили жизнь самоубийством. Жертвами убийств стали 234 свердловчанина, а в авариях погибло 248 человек.