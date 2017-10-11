Стало известно, сколько российских автовладельцев ездят без ОСАГО

В среду, 11 октября, стало известно, сколько российских автомобилистов ездят без ОСАГО.

Заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов заявил, что число автовладельцев, не имеющих полис ОСАГО, достигает 6 млн. Кроме того, около 1 млн человек пользуются поддельными бланками, передает РИА "Новости".

Отмечается, что страховщики жалуются на серьезные убытки. Подчеркивается также, что если средняя стоимость ОСАГО составляет 6 тысяч рублей, то страховые компании недополучают премий в размере более 10 млрд рублей.