Тепло в дома Троицка дадут сегодня вечером

С 8 утра теплосетевики начали переводить подачу тепла с резервной магистрали на основную. После 13-00 включат центарльные тепловые пункты и второй насос на гланой насосной станции, - отмечается в сообщении. – До вечера будет произведена настройка гидравлических режимов.

Отопление должно появиться у всех жителей города Троицк уже этим вечером. Напомним, что из-за срыва отопительного сезона в городе состоялась проверка прокуратуры.