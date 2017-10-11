Тепло в дома Троицка дадут сегодня вечером
11 октября 2017, 14:08 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
С 8 утра теплосетевики начали переводить подачу тепла с резервной магистрали на основную. После 13-00 включат центарльные тепловые пункты и второй насос на гланой насосной станции, - отмечается в сообщении. – До вечера будет произведена настройка гидравлических режимов.
Отопление должно появиться у всех жителей города Троицк уже этим вечером. Напомним, что из-за срыва отопительного сезона в городе состоялась проверка прокуратуры.