В Челябинске разрушат аэропорт

Для того, чтобы подготовить качественную и современную инфраструктуру к предстоящим саммитам ШОС и БРИКС, придется снести аэропорт Челябинска.

- Реконструировать его долго и дорого, поэтому проще снести, уверен главный архитектор города Николай Ющенко. – Снос будет поэтапным, все работы закончатся накануне саммитов – в 2019 году.

Как уточнил архитектор, во время тотальной реконструкции никаких неудобств для пассажиров создано не будет, аэропорт будет работать в штатном режиме. Кроме того, снесут и старую гостиницу, которая давно обветшала.

На месте старого аэропорта построят новый по проекту «Текущий металл», который победил в конкурсе архитектурных проектов на благоустройство Челябинска.