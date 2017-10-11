Под Калининградом обнаружен «остров мертвых»

Сенсационное заявление об археологических находках, обнаруженных на территории Калининградской области, прозвучало на XVI Всероссийском съезде органов охраны памятников истории и культуры в Калининграде.

- Раскопки 2017 года выявили уникальнейшие материалы седьмого века, - заявила замдиректора Института археологии РАН Ася Энговатова. - Работы проходили в статусном некрополе, за лето были обнаружены более 700 погребений, настоящий "остров мертвых", и тысячи артефактов. Сотни из них есть такие вещи в золоте и серебре, каких никогда прежде не находили на территории Калининграда и области. Калининградским музеям еще предстоит все это отреставрировать и показать публике. Но уровень этого материала достоин Лувра, Эрмитажа и музеев Берлина!

«Это могильник, который включает в себя более 750 погребений V-VII веков!- расказывает руководитель Самбийской археологической экспедиции Института археологии РАН Александр Хохлов.- Кроме погребений рядовых общинников было вскрыто несколько десятков погребений вождей или лучших людей. Они отличаются и погребальным обрядом, и набором погребального инвентаря, который помещался в могилу, чтобы, по мировоззрению того времени, умерший мог воспользоваться этими вещами в другом мире. Мужчине-воину помещали в могилу богатые украшения, застежки-фибулы, ритуальные рога для питья с оковкой, на которых изображены различные сюжеты, позолоченное серебро, черненое серебро и золото. Те предметы, которые мы обнаружили, говорят о серьезном развитии ювелирного ремесла в это время. Важно то, что эти стилистические особенности позволяют говорить, что часть этих предметов изготавливалась в традициях, характерных для эстиев - одного из западных племен древних балтов, занимавшееся сбором янтаря и его экспортом в Римскую империю по Янтарному пути. Другая часть изготавливалась в традициях, характерных для Скандинавии - это так называемые предвикинги. Ну и третья часть выполнена в традициях лангобардов - древнегерманского племени, покорившее в VI веке Италию, А это уже Западная Европа, предмеровингское время. Вот этот интересный микс, смешение различных традиций в изготовлении предметов роскоши, которые могли себе позволить далеко не все, а только верхушка общества, говорит о том, что это население было вписано в контекст общеевропейской истории.