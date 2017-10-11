Над Севастополем засекли корабль инопланетян

В социальных сетях появилось видео, как над Казачьей бухтой пролетает некий объект. Его заснял один из жителей Севастополя.

Между тем заместитель директора ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» Иван ПАРФЕНТЬЕВ сказал, что к ним в ведомство сообщения о странных явлениях в небе над Севастополем не поступали, пишут "Аргументы недели -Крым".

В то же время руководитель астрономического кружка в Севастополе Александр ЛЕСОВСКИЙ сообщил, что необычные природные явления в Севастополе случаются, их можно наблюдать с августа по октябрь в небе над лагерем «Горный». Там, говорит астроном, регулярно появляются полупрозрачные светящиеся диски небольшого диаметра, пишет ForPost.

Ранее сообщалось, что НЛО видели жители Феодосии и Коктебеля. Это было в сентябре.