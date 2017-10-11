Больных детей на Южном Урале будут помогать лечить собаки

Уже на днях в детском отделении челябинской областной психоневрологической больницы №1 начнутся занятия для детей-аутистов с лабрадором-реабилитологом по кличке Боб. Собака долго училась своей работе в Екатеринбурге и готова помогать южноуральским малышам.

Смысл «собакотерапии» - в безусловности любви к человеку.

- Собаку не волнует внешность, прошлое или будущее человека, - рассказывает канистерапевт и владелец Боба Ксения Ермакова. - Зато она отлично считывает эмоции и может помочь ребенку вступить во взаимодействие с окружающим миром.

Региональный Минздрав рассказал о печальной статистике, согласно которой с 2006 года число детей, которых поставили на учет в психоневрологической больнице, выросло с 7 до 848 человек. И подобное лечение будет одним из этапов реабилитации таких больных. Кроме того, общение с собакой помогает снизить уровень агрессии, бороться со стрессами, депрессией, эпилепсией и исправлять дефекты речи.

Отметим, что подобные центры канистерапии работают еще в 4 регионах России: в Москве, Питере, Екатеринбурге и Перми.