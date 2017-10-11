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Экологи назвали причины зарязнения Черноисточинского водохранилища

11 октября 2017, 11:39 [ «Аргументы Недели. Екатеринбург» ]

Экологи назвали причины зарязнения Черноисточинского водохранилища
Фото: aura-dione.ru

Акватория Черноисточинского водохранилища под Нижним Тагилом, которое накануне было покрыто сине-зелеными водорослями, начинает очищаться. По свидетельству очевидцев, к сегодняшнему утру биологической массы, наделавшей столько шумихи в СМИ и повлекшей прокурорскую проверку, почти не наблюдается. По предварительным данным, причиной произошедшего является просто природный фактор. Таких выводов придерживаются представители общественности и природоохранной прокуратуры. Окончательные итоги будут подведены в конце недели, когда станут известны все результаты экспертизы проб воды.

«Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по сообщениям СМИ о возможном загрязнении акватории Черноисточинского водохранилища» – пресс-служба областного надзорного ведомства в понедельник, 9 октября, выпустила релиз, добавив «красок» в и без того не прозрачную гладь водоема. О появлении здесь «желе» из сине-зеленых водорослей стало известно в минувшие выходные. В Нижнем Тагиле, для которого Черноисточинское водохранилище является источником централизованного питьевого водоснабжения, забили тревогу. На следующий день на место выехали сотрудники прокуратуры, которые совместно со специалистами отобрали образцы воды из акватории с целью выяснения обстоятельств возможного загрязнения.

По неизвестным причинам прокуратура поспешила напомнить, что ранее в отношении ООО «Водоканал-НТ», которое занимается обслуживанием сетей водоснабжения и водоотведения в Нижнем Тагиле, были возбуждены административные дела по факту нарушений правил водопользования. Как сообщала пресс-служба надзорного ведомства, предприятие оштрафовано на общую сумму 135 тыс. рублей, директор — на общую сумму 25 тыс. рублей. Данная информация, впрочем, не совсем достоверна — суд еще не приступал к рассмотрению вышеуказанных производств.

Между тем причины появления сине-зеленых водорослей еще предстоит выяснить. То, что водоемы на Урале «цветут», — явление общеизвестное, и руку человека или его производственно-хозяйственной деятельности усматривать здесь не стоит. Только наблюдается цветение, как правило, в летний период, в конце июля — середине августа, когда температура достигает 20 градусов и выше. Для октября оно нехарактерно.

«Октябрь месяц, по ночам уже минусовая температура и вода холодная. Что сейчас этому способствует. Вчера специалисты Роспотребнадзора взяли образцы на исследование: воду, которая идет в распределительные сети, и эту «жижу». К слову, сегодня её уже меньше. В субботу был сильный ветер, большая волна, к одному берегу прибило водоросли со всего водоёма. По результатам проведенной гидробиологической экспертизы установлено, что «пенная масса» — это водоросли, находящиеся в стадии распада, никаких химических сбросов в воде нет, очистные сооружения справляются с повышенной нагрузкой, очищая воду до установленных параметров. В процессе очистки «химия» не используется, из шламонакопителя не сливаются в водоём никакие «сточные» воды, это «промывные воды», которые по существующей технологии через шламонакопитель возвращаются в водоём, нельзя путать эти два разных термина», — говорит директор ООО «Водоканал-НТ» Вячеслав Таран.

Действительно, в минувшие выходные МЧС России по Свердловской области предупреждало о том, что в отдельных районах региона ожидаются порывы ветра 15–18 м/с.

По словам Вячеслава Тарана, после появления информации о загрязнении акватории единичные жалобы от жителей на качество воды поступали, но уже после публикаций в СМИ.

То, что произошедшее — чисто природный фактор, считает и член Общественной палаты Свердловской области эколог Андрей Волегов.

«В воскресенье подъехал к берегу и увидел эту зеленую кашу, которая плескалась возле плотины. Я думаю, что её согнал со всей акватории шквалистый ветер, он как раз дул в одном направлении — направлении плотины, в других местах такого скопления водорослей не замечено. По сусекам наскребло, как говорится. Кроме этого, если смотреть метров 20 от береговой линии, то там вода нормальная. Подобная ситуация была в 2015 году 1 октября. Это какой-то природный процесс, другого объяснения у меня нет. Ситуация носила локальный характер. Мне сегодня прислали фотографию того места, вода стала чище. Ухудшения качества питьевой воды я не заметил», — заявил общественник.

Об отсутствии техногенного фактора заявляют и в Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуре.

«Это природное явление, оно встречается не только на Черноисточинском водохранилище, но и на других водоемах области. Буквально месяц назад представители Центра экологического контроля и мониторинга выезжали в Кушву, там аналогичное явление наблюдалось на пруду. Это не техногенный фактор, это не связано с хозяйственной деятельностью предприятий. Другое дело, что это за водоросли, как они могут повлиять на экологическую составляющую, в ходе проверки мы будем это выяснять. В принципе, такие факты в прошлом году также имели место быть, но какого-либо вреда водоему установлено не было. Черноисточинское водохранилище — это источник питьевого водоснабжения, и самое главное, чтобы вода жителям поступала надлежащего качества. Ситуация находится на контроле прокуратуры», — отметил и. о. руководителя Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры Роберт Слепухин.

Добавим, что в конце сентября в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области прошло заседание межведомственной комиссии по реализации комплексного плана экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. Было заявлено, что выявлены случаи сброса хозяйственно-бытовых сточных вод из выгребных ям и от хозяйственных построек жителей поселка на берегу Черноисточинского водохранилища на почву. Проблема в том, что в поселке отсутствует канализация — фактически её роль выполняет водоем, куда стекают отходы жизнедеятельности людей из уличных туалетов.

Администрация Горноуральского городского округа на комиссии заявила, что проводит разъяснительную работу с физическими лицами, проживающими на территории поселка Черноисточинск о необходимости заключения договоров со специализированными организациями для вывоза жидких бытовых отходов и с организациями, занимающимися ассенизацией. Также ведется работа по ограничению проезда автотранспортных средств в водоохранную зону водохранилища.

Представители ООО «Водоканал-НТ» считают, что проблему надо решать в комплексе.

«Нужен комплекс мероприятий, водохранилище само по себе не очистится, надо его чистить, надо центральную канализацию делать в поселке, чтобы стоки не стекали в водоем. А все ремонты дамбы — это лишь оттяжка времени», — высказал свое мнение Вячеслав Таран.

Андрей Волегов в качестве одного из решений проблемы предлагает использовать возможности плотины, которая находится чуть выше Черноисточинского водохранилища.

«Проблемой мы занимаемся с 2014 года, общались с академиками, составлен план реабилитации пруда. Все это можно реализовать на местном уровне — например, увеличить проточность, чтобы вода в водоеме промывалась быстрее. На Ушковской канаве (искусственный канал от реки Черной до Черноистоинского пруда. — Прим.) есть так называемый Верхний прудок, где есть регулируемая плотина. Чтобы поток воды был больше, можно периодически открывать донные задвижки, то есть пускать воду не с поверхности пруда, а по дну, чтобы донные отложения вымывались из водохранилища», — предлагает Андрей Волегов.

В Нижнем Тагиле звучат и более радикальные предложения. Например, очистить пруд от водорослей ультрафиолетом и выловить так называемые плавающие острова. По мнению специалистов в области охраны водных ресурсов, вмешиваться в биологический баланс водоема было бы опрометчиво, прежде необходимо проводить детальное исследование.

«Нужно узнать баланс веществ, которые туда поступают, смотреть экосистему, какие звенья преобладают, донные отложения изучить, источники загрязнения, нужно исследование провести, прежде чем что-то рекомендовать. Там есть превалирующие ветра, туда ветром все сносит. И у нас в Екатеринбурге такие вещи происходят, это не ново. Если есть возможность, мы готовы поработать. Что касается ультрафиолетовой очистки, вот вам простой бытовой пример: возьмите кастрюлю с кашей — вы часть каши убираете, а вам сверху еще добавляют, вы убираете, а вам опять добавляют. Я это к чему — косметическая уборка не поможет, надо бороться не со следствием, а с причиной, источники загрязнения надо уничтожать в самом источнике», — размышляет заведующий отделом научно-методического обеспечения охраны и восстановления водных объектов Российского научно-исследовательского института комплексного использования и охраны водных ресурсов Александр Попов.

По его словам, весьма осторожно стоит относиться и к вылавливанию из акватории плавающих островов, сформированных из водных растений. Их корневая система находится в воде, где она питается азотом, фосфором и прочими элементами. По сути, плавающие острова могут являться конкурентом водорослей, и если их убрать, то сине-зеленой биомассы может стать еще больше.

«Каждый водоем требует своего подхода. Любое воздействие требует прогнозов. В свое время предлагалось убрать донные отложения на Верх-Исетском пруду, но после изучения мы поняли, что пользы от этого не будет, кроме увеличения объема акватории. Цветение останется на том же уровне, потому что источник цветения — в притоках рек и в жизнедеятельности города. Надо сначала конкретно и четко разобраться во всем и затем рекомендовать и делать прогноз, что будет после реализации рекомендаций», — считает заслуженный эколог РФ.

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Мягкая сила Спутника: в Иркутске отметили 60-летие начала космической эры

Мягкая сила Спутника: в Иркутске отметили 60-летие начала космической эры

«Бип-бип-бип!»: 4 октября 1957 года сигналы первого искусственного спутника Земли, запущенного Советским Союзом, отчасти вдохновили, отчасти напугали весь мир. Подробнее - в материале портала "Телеинформ".

//В мире

Герцогиня Кэтрин впервые вышла в свет после объявления о третьей беременности

Герцогиня Кэтрин впервые вышла в свет после объявления о третьей беременности

Супруга британского принца Уильяма, герцогиня Кэтрин впервые появилась на публике после объявления о третьей беременности. Фотографы запечатлели женщину во время приема в Букингемском дворце.

//Общество

Госдума ужесточила наказание для непропустивших пешеходов водителей

Госдума ужесточила наказание для непропустивших пешеходов водителей

Документ был принят депутатами в третьем, окончательном чтении. Законом за данное нарушение устанавливается штраф в размере от 1500 до 2500 рублей. В настоящее время он составляет 1500 рублей.

//В мире

ЛДПР: отделение Каталонии от Испании неизбежно

ЛДПР: отделение Каталонии от Испании неизбежно

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что отделение Каталонии от Испании неизбежно. Политик убежден, что в недалеком будущем вся Европа будет состоять исключительно из городов-республик.

//В мире

Названа дата первых космических похорон

Названа дата первых космических похорон

Процесс отправки урны планируется записывать на видео, чтобы у родственников оставалась память о траурной церемонии. Авторы проекта отметили, что новая услуга вызвала интерес у жителей Великобритании.

//Общество

В Крыму запретили продавать машины Volkswagen

В Крыму запретили продавать машины Volkswagen

Volkswagen запретил продавать в Крыму свои грузовики, коммерческие автомобили на 10 и более пассажиров, а также машины спецназначения.

//Непознанное

Уфологи увидели НЛО в форме куба на опубликованных NASA снимках Солнца

Уфологи увидели НЛО в форме куба на опубликованных NASA снимках Солнца

Данные фотографии были получены специалистами с помощью камеры EIT 171. Обнаруженный исследователями-энтузиастами куб, по их словам, обладает ровными гранями и по своим размерам вдвое превосходит Землю.

//Происшествия

В школьной столовой в Магадане сильно отравились семеро детей

В школьной столовой в Магадане сильно отравились семеро детей

Семеро детей получили сильное отравление после обеда в школьной столовой в Магадане. По факту случившегося сотрудники управления Роспотребнадзора по Магаданской области начали проводить проверку.

//Политика

В МИД России высказались о возможности введения санкций в отношении Ирана

В МИД России высказались о возможности введения санкций в отношении Ирана

В МИД России прокомментировали последствия, которые может иметь возможный выход США из соглашения по ядерной программе Ирана. Данное действие может поставить под вопрос реализацию данного проекта.

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