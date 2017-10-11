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Собака, которую признали умершей, неожиданно родила щенков

11 октября 2017, 11:32 [ «Аргументы Недели» ]

Собака, которую признали умершей, неожиданно родила щенков

В Иркутске ощенилась бездомная собака, которая побывала в питомнике. У неё на ухе была зелёная бирка, это значит, что животное должны были стерилизовать. Однако ветеринары при её обследовании не обнаружили признаков операции, более того, по документам она была мертва, сообщает пресс-служба региональной ветслужбы.

– Бирки на ушах безнадзорных животных содержат идентификационный индивидуальный номер. Такой порядок установлен нормативным актом службы ветеринарии для того чтобы можно было не только отследить дальнейшую судьбу собаки, но и усовершенствовать контрольные механизмы за исполнением муниципального контракта, – говорят в ведомстве.

По информации с бирки, собака содержалась в питомнике «К-9». Она имела индивидуальный номер 9400, а из реестра безнадзорных собак и кошек, предоставленного питомником, следует, что животное с таким номером выбыло, потому что скончалось.

– Данные факты и имеющаяся информация позволяют предположить, что исполнитель предоставил заказчику по муниципальному контракту заведомо ложные документы и в принципе нарушил условия контракта. Соответственно, это ставит под сомнение достоверность и других документов, предоставленных исполнителем, – отмечают в ветслужбе Иркутской области.

Напомним, что в Иркутской области установлен норматив средней стоимости услуги по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в размере 2,5 тысячи рублей на одно животное.

по сообщению портала "Телеинформ"

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