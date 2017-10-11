Актер Михаил Ефремов отказался сниматься в Крыму

Заявление актера и режиссера, заслуженного артиста РФ Михаила ЕФРЕМОВА о вероятном отказе от съемок в Крыму вызвало шквал обсуждений в интернете.

На днях в эфире одного из российских телеканалов он отметил, что для него «важно, снимается ли проект в Крыму». Актер заявил, что на съемки в республику не поедет, поскольку после этого его перестанут пускать в Украину, сообщают "Аргументы недели -Крым".

Журналист Роман ГОЛОВАНОВ на своей странице в Facebook опубликовал пост, посвященный этому заявлению ЕФРЕМОВА.

«Это ли не предательство крымчан и русских людей, всеми силами добивавшихся свободы...»

Решение актера не ехать в Крым пользователи соцсети восприняли весьма эмоционально. Большая часть комментаторов отнеслись к такому признанию крайне негативно. К примеру, пользователь Дмитрий ВИШНИВЕЦКИЙ, имея в виду отца артиста — русского актера и режиссера Олега ЕФРЕМОВА — написал: «Плохо папа воспитал», пишет «РИА Крым».

В то же время ряд пользователей вступились за актера, в том числе журналист Артем КОЛ, который написал: «И что? У нас крепостное право и цензуру отменили уже давно. Он (Ефремов — ред.) — свободный человек. Пусть делает, что хочет. Зачем травлю устраивать?».