Готовность Крымского моста оценивается в 40-45 процентов

Строительство Крымского моста в настоящий момент завершено на 40-45 процентов.

Данную информацию в среду, 11 октября, предоставил заместитель начальника заказчика проекта – ФКУ Упрдор "Тамань" – Кайрат Турсунбенов, который отметил, что строители уже подготовили около 90 процентов свайного основания по автодорожному и железнодорожному мостам.

Как уточняет сегодня ТАСС, более 400 опор из 595, предусмотренных проектом, уже полностью готовы. В общей сложности рабочие собрали порядка 105 тысяч тонн металлоконструкций пролетных строений из запланированных 260 тысяч тонн. Предполагается, что в декабре будущего года по Крымскому мосту проедет первый автомобиль.