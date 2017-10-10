ЕСПЧ обязал РФ выплатить 285 тысяч евро родственникам погибших в 2000 г. в Чечне

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 285 тысяч евро родственникам погибших в 2000 году в Чечне. Истцами выступили 20 человек, большинство из которых живут в Чечне.

В их заявлении в ЕСПЧ говорится, что расследование гибели людей во время операции силовиков 5 февраля 2000 года в селе Новые Алды не было результативным. Заявители просили по 100 тысяч евро из-за неэффективного расследования по делу каждого из 21 погибшего.

Европейский суд по правам человека признал, что была нарушена Европейская конвенция по правам человека. Суд назначил компенсацию в размере 15 тысяч евро каждому из 18 заявителей. Ибрагиму и Зое Мусаевой ЕСПЧ постановил выплатить 15 тысяч евро на двоих, - сообщает РИА Новости.

Согласно решению суда, Россия должна возместить судебные издержки в размере 2,5 тысячи евро в дополнение к других возможным расходам.