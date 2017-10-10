Поклонская обратилась в Генпрокуратуру с двумя просьбами

Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась в Генпрокуратуру России с двумя просьбами. Поклонская направила запрос генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой принять меры для запрета деятельности организации "Христианское государство - Святая Русь" и внести представление министру культуры России Владимиру Мединскому с требованием отозвать прокатное удостоверение на фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда".

"Прошу реализовать предоставленные законом полномочия... и обратиться в суд с просьбой запретить деятельность Всероссийской общественной православной организации "Христианское государство - Святая Русь", - говорится в обращении, опубликованной Поклонской в соцсети "Вконтакте".

Фильм "Матильда" еще не вышел в широкий прокат, на скандал вокруг него набирает обороты.