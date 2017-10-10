Учительницу одной из школ Санкт-Петербурга, которая написала слово "дурак" на лбу школьника, осудят. В отношении учителя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление)

Дети на переменках писали себе на руках фломастерами разные слова, как татуировки. Учительница предупреждала, что если ребята продолжат этим заниматься, она напишет им на лбах "дурак". Один мальчик не послушался. Расписал себе руки. Учительница выполнила обещание.

Сейчас педагога отстранили от работы с детьми. Учительница публично извинилась перед мальчиком.

В отношении нее возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление), которое направлено для рассмотрения по существу в мировой суд.

Мировой суд рассмотрит административный протокол в отношении учительницы. Ей грозит штраф в размере трех тысяч рублей.