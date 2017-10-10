Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев заявил, что перестройка "привела в движение" весь мир.

Михаил Горбачев в 1985 году на внеочередном пленуме ЦК был избран генеральным секретарем ЦК КПСС. В 1985–1988 годах он произвел радикальные изменения во внешнеполитическом курсе Советского Союза. Для демократизации советского общества Горбачев объявил курс на гласность и перестройку.

Политик сделал шаги к улучшению отношений с капиталистическими странами. Горбачевым - первым и единственным президентом СССР - были подписана договоры по разоружению и выводу советских войск из Афганистана. В августе 1991 года в СССР произошел путч. В декабре Горбачев сложил с себя и полномочия президента Советского Союза.

Сегодня проходит презентация новой книги Горбачева "Остаюсь оптимистом". Горбачёва спросили, ощущает ли он вину за то, что перестройка не удалась, - сообщает РИА Новости.

Политик ответил: "Я другого мнения придерживаюсь: благодаря тому, что она состоялась, и несмотря на то, что ее оборвали и после неё все время пихали, она такой толчок дала и нашей стране, нашим людям, но и весь мир пришёл в движение".