Банк России представит новые банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей

Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей Глава Банка России Эльвира Набиуллина и гендиректор Гознака Аркадий Трачук презентуют 12 октября, сообщает портал "Москва 24".



Они расскажут об особенностях и основных защитных признаках новых банкнот. Символами новых купюр стали космодром Восточный и мост на остров Русский во Владивостоке для банкноты в 2000 рублей и Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям в Севастополе для 200 рублей. Их впервые выбрали по результатам открытого голосования. Новые банкноты поступят в обращение до конца 2017 года.



Изготовят их из новых материалов с пропиткой полимером – это поможет увеличить срок службы банкнот. Купюры этих двух номиналов будут модернизированы, что впоследствии ожидает и остальные. Замена защитных признаков на банкнотах проходит раз в 5–7 лет, уточняет "М24".



