Борис Дубровский был впечатлен крупнейшим вокзалом в Гуанчжоу

Глава южноуральского региона Борис Дубровский побывал на самом крупном вокзале в китайском городе Гуанчжоу, где познакомился с работой высокоскоростных магистралей.

После пяти лет строительства, которым предшествовало многолетнее проектирование, вокзал вышел на проектную мощность и теперь, спустя семь лет, принимает более 200 тысяч пассажиров в день. здесь работает метро и автобусы. По некоторым данным, с момент запуска вокзала пассажиропоток города вырос в 12 раз.

Борис Дубровский познакомился с системами безопасности, управления и диспетчеризацией. Он остался под большим впечатлением от современного подхода к логистике и управления сложной системой потока транспорта.

Кроме того, губернатор пообщался с новым руководителем российского филиала «Китайских железных дорог» Лян Эньгуаном. После нескольких встреч Бориса Дубровского с топ-менеджментом «Китайских железных дорог» летом 2017 года был подписан меморандум о сотрудничестве с китайскими партнерами, которые выступят подрядчиками, а затем и инвесторами строительства ВСМ, связывающей Екатеринбург и Челябинск. Технические специалисты встретятся для обсуждения работы уже в октябре.