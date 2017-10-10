Представители Мосэкомониторинга и Главного управления МЧС по Московской области сообщили, что после пожара в торговом комплексе "Синдика" замеры воздуха проводились, и концентрации всех загрязняющих веществ в норме.

ТК "Синдика", бывший строительный рынок на МКАД, в районе Строгино, загорелся в воскресенье вечером. Возгорание произошло на складе, где хранились стройматериалы и лакокрасочные изделия. В торговом комплексе продавались строительные материалы — линолеум, пластик, краска, окна из ПВХ. Комплекс сгорел до тла.

Сопредседатель Союза общественных экологических организаций Андрей Фролов заявил, что при пожаре выброс как раз идет от такой органики. Основная проблема при сжигании таких стройматериалов — диоксины. "Это хлорорганика, она впитывается в кровь и в организме человека вызывает массу мутаций, в том числе раковых", - цитирует эколога "МК".

Экологи рекомендуют жителям соседних с рынком районов закрыть окна, на улице надо носить респиратор, а еще лучше — просто уехать из города, потому что это очень опасно, для детей в первую очередь. Концентрация отравляющих веществ опасна для детей. "Если взрослый дышит на высоте 1 м 80 см, а ребенок — на высоте 1 м, у него в четыре раза концентрация отравляющих веществ выше", - пояснил Фролов.

На вопрос, как быстро выветриваются вредные вещества, эколог ответил: "Если будет дождь — все вымоется достаточно быстро. Для таких веществ период полувыведения — несколько дней. Чтобы все окончательно рассосалось, нужно минимум полгода-год".