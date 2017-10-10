Участникам «Казанского полумарафона» вручили медали с ошибкой

Участниковам «Казанского полумарафона» вручили медали с орфографической ошибкой. На ошибку в надписи «полумарофон» обратили внимание пользователи социальных сетей.

Соревнования «Казанский полумарафон» состоялись в Казани в минувшее воскресенье, 8 октября. В забегах на три, 10 и 21,1 км приняли участие 2000 бегунов из семи стран мира и 54 российских регионов.

Об ошибке в слове марафон сообщил портал Kazanfirst.

Фото медали выложил житель Казани Искандер Белялов в соцсети Тwitter.