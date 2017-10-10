В Ярославле появились необычные пешеходные переходы

В Ярославле появились пешеходные переходы, которые могут стать новой городской достопримечательностью. Они обозначены не просто классической зеброй, но ещё и объёмными рисунками, сообщает Общественное Телевидение России.

Например, в одном из районов дорогу переходит утка с утятами. 3D изображение нанесено акриловыми красками и поэтому продержится долго. Это место популярно для прогулок, так что о необычной зебре быстро узнали все горожане. Теперь дети специально просятся погулять именно там, чтобы сфотографировать рисунок.







Жители Ярославля: "Очень нравится такое решение пешеходного перехода не то что здесь, в данном месте, но хотелось бы и обычный переход как-то сделать, красок каких-то добавить".

Автор рисунка с утками - художник из Латвии, который три года назад переехал в Ярославль. Но украшает пешеходные переходы не только он. Есть на дорогах и другие объёмные рисунки. Один из них - написанное вязью название города. Некоторые пешеходы такое оформление зебры осудили - говорят, что получается будто люди затаптывают имя города.