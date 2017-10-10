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Турция видит в крымских татарах рычаг влияния на Россию

10 октября 2017, 15:03 [ «Аргументы Недели. Крым» ]

Турция видит в крымских татарах рычаг влияния на Россию
an-crimea.ru

Президент Турции Реджеп Тайип ЭРДОГАН своим заявлением о непризнании Крыма российским в очередной раз подтвердил свое отношение к этому вопросу. Особую роль здесь играют крымские татары.

Такое мнение «Аргументам недели – Крым» высказал политолог Николай ФИЛИППОВ, отметив, что Турция «всегда поддерживала крымскотатарских экстремистов и ЭРДОГАН по-прежнему не разорвал своих связей с Мустафой ДЖЕМИЛЕВЫМ».

«Все эти рычаги возможного влияния они приберегают на будущее, и турецкое влияние на Крым будет распространяться. По крайней мере, такие попытки будут делаться, и через крымскотатарскую диаспору в Турции будет оказываться влияние на крымских татар, проживающих в Крыму», – уверен эксперт.

По его словам, характер этого влияния со временем будет меняться в зависимости от той или иной политической конъюнктуры, пишут "Аргументы недели -Крым".

«Сейчас уже не вынашивается таких агрессивных планов, как раньше, и мы не видим открытой и прямой поддержки экстремизма в Крыму. Но это вовсе не значит, что в дальнейшем такое невозможно», – подчеркнул ФИЛИППОВ.

 

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