Традицию отмечать корпоративные праздники не в узком кругу своей компании, а вместе с партнёрами возрождают волгоградские фирмы.

День рождения без друзей — не праздник. Так в преддверии своего пятилетия решили в компании «Хеппивеар ЮГ», занимающейся оптовой интернет-торговлей, и пригласили на именинный торт ключевых партнеров, среди которых ТК «Байкал Сервис».

- Теперь уже можно сказать, что наши отношения проверены временем, - рассказал генеральный директор транспортной компании Игорь Платонов. - Мы доказали, что нам можно доверить ключевой процесс своего бизнеса - доставку. С нами можно развиваться, что мы можем оперативно подстроить маршруты под постоянно растущее количество заказов и при этом учесть удобные для покупателей временные интервалы. Наша помощь оценена клиентами, как вклад в успех их дела. Об этом они сообщили в своём приглашении. Это очень приятно. Перефразируя одну известную песню, это то, что дает нам крылья, а вместо сердца пламенный мотор.