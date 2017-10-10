На Южном Урале купят квартиры семьям с тройняшками

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил выделить 11,5 миллионов рублей на приобретение жилья для семей, в которых родились сразу три ребенка. Новые квартиры будут куплены в Копейске, Троицке, Трехгорном и Магнитогорске.

- Поддержка многодетных семей – это наш приоритет, – сказал губернатор некоторое время назад. – Мы должны сделать для них все, что можем в текущих условиях.

Как уточнил глава Минимущества Челябинской области Алексей Бобраков, на нынешний день в программе по улучшению жилищных условий многодетным семьям находятся пять семей. С начала года аналогичным семьям куплены уже 10 квартир. Жилье предоставляется в соцнайм с возможностью приватизации.