Слова Эрдогана по Крыму не стали сюрпризом для РФ

В заявлении президента Турции Реджепа Тайипа ЭРДОГАНА о непризнании Крыма российским нет ничего нового, так как эта страна никогда не меняла своей позиции по этому вопросу. Однако Турция не перестает сотрудничать с Россией в других сферах.

Такое мнение «Аргументам недели – Крым» высказал политолог Николай ФИЛИППОВ, отметив, что заявление турецкого лидера не касается других позиций сотрудничества, например, по взаимодействию с Россией в Сирии, или контрактов на приобретение у нашей страны систем вооружения.

«Собственно говоря, мы и не рассматриваем ЭРДОГАНА как стопроцентного союзника. Это партнер, но не более. Вряд ли кто-то забыл об ударе в спину. И вряд ли кто-то сомневается в том, что при благоприятных обстоятельствах подобная внешнеполитическая ситуация может возникнуть вновь», – предположил эксперт.

Он подчеркнул, что сотрудничество России с Турцией продиктовано интересами двух стран на внешнеполитической арене. В чем-то эти интересы совпадают, а в чем-то прямо противоположны, пишут "Аргументы недели - Крым".

«Не зря же говорят, что политика – это искусство возможного. Вот сейчас на дипломатическом фронте используются все возможности, чтобы извлечь максимальную выгоду из совпадающих интересов наших и турецких. Но это отнюдь не значит, что Турция наша братская страна и что забыто все прошлое, и что мы не страхуемся от подобных ситуаций в будущем», – считает ФИЛИППОВ.

Он напомнил, что Турция по-прежнему входит в блок НАТО и выходить из него не собирается, «поэтому в военном смысле это вероятный противник».

«Но сейчас мы видим, насколько этот противник согласовывает свои действия с нашими военными по Сирии. И в гораздо большей степени интересы страны НАТО Турции в сирийском регионе совпадают с интересами России и даже, в какой-то мере, с интересами президента АСАДА, который совсем недавно был для ЭРДОГАНА врагом, и он об этом публично заявлял», – добавил политолог.