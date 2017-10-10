Старинное захоронение в центре Волгограда вскрыл экскаватор

В центре Волгограда экскаватор случайно вскрыл старинное захоронение.



Как рассказал ИА "Волга-Каспий" краевед Романа Шкода, после того, как 5 октября в горсаду возле кафе "Шампур" во время работ по замене теплосетей были обнаружены человеческие останки, на место выехали специалисты.



Оказалось, что находка принадлежит работникам "Концессий теплоснабжения", которые случайно вскрыли старинный склеп с захоронениями. В подземном строении с кирпичными стенами, глубина которого около метра и в метр высотой, в открытом гробу лежал скелет человека. Из-за обрушения части конструкций склепа захоронение было завалено примерно на 80% завалено кирпичом и грунтом. На место также прибыли сотрудники полиции - они установили, что останки не имеют криминального характера.



- Территория Комсомольского сквера (частично) и Горсада (полностью) - это территория старого Скорбященского кладбища Царицына, существовавшего с середины XVIII в. до 1886 г. Скорее всего склеп относится к этому периоду. Необходимо понимать, что Скорбященское кладбище никуда не переносилось и практически все его захоронения (по оценкам С.Л. Сены - около 30 тысяч) находятся на своих местах, - отметил Роман Шкода. - Обнаруженное захоронение женское, однако чтобы сказать что-то более детально нужно пройти внутрь, а мы осмотрели всё только в открывшийся провал.



Краевед пояснил, что работы в месте находки сейчас не ведутся, вскрытый склеп стоит немного в стороне от основной траншеи.



- По словам представителей Концессии на место вызваны археологи, но когда именно они прибудут и кто они - неизвестно, - отметил краевед. - Археологи совершенно бесполезны в данном случае, так как для археологии рядовые захоронения XIX века не представляют ценности. Следовательно, скорее всего, открывшееся пространство склепа будет засыпано землёй без каких-либо работ по консервации или перезахоронению. Едва ли в данном случае можно рассчитывать на большее.



По словам Романа Шкоды, это - далеко не первый подобный случай, обнаружение останков на этой территории происходит регулярно при проведении глубоких земляных работ. Обнаруженные останки обычно вывозятся без всяких церемоний и захораниваются в неустановленном месте.



- Что нужно делать в принципе. Необходимо принять, на уровне города, решение о том, что Горсад - мемориальная территория, установить её границы. Запретить на этой территории какое-либо строительство и любые земляные работы (кроме научно-исследовательских), глубина внедрения которых в грунт превышает 50 см, - предложил краевед. - Любые обнаруживаемые на территории Горсада останки необходимо официально перезахоранивать на территории городских кладбищ с установкой на них табличек, на которых указывалось бы, что в захоронении лежат останки жителя Царицына XVIII - XIX в. Надо понимать, что эти останки - нам не чужие. Это - наши предки, жители нашего города, бывшие на этой земле до нас - и относиться к ним подобающе.



Судьба обнаруженных в горсаду останков до сих пор неизвестна. Получить оперативные комментарии от представителей "Концессий теплоснабжения" пока не удалось.