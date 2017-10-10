Три юные курянки героически боролись с огнём

Страшный пожар, случившийся 15 августа в селе Новоивановка Курской области, заставил многодетную семью покинуть родные места. К счастью, никто не пострадал, благодаря трём смелым девочкам, оказавшимся в тот момент рядом. О настоящем подвиге трёх подружек рассказали на страницах районной газеты «Суджанские вести». Девочки вовремя вспомнили, чему их учили на уроках ОБЖ в школах.



Школьницы Маша Пашечко, Дарина Рыбкина и Кристина Дубская гуляли на улице вместе с двумя мальчиками, в доме которых и вспыхнул пожар. Девочки первыми заметили поваливший из-под крыши веранды дым. Забеспокоившись, подружки попросили ребят проверить, все ли в порядке. Братья стремительно выскочили из ворот: «Дом горит!». Не медля ни секунды, девочки послали их за родителями, а сами ринулись проверять, есть ли кто в доме. Дарина увидела стоящего на крыльце 2-летнего малыша и быстро вынесла его.



- Он стоял заспанный, не плакал, я взяла его на руки и выбежала со двора, - позже рассказала 11-летняя спасательница. - Эмоции тогда были такие сильные, что, думаю, я и в дом бы вошла, если бы точно знала, что там Саша.



12-летняя Маша, забежав домой за ведрами, сообщила о случившемся маме и старшему брату, её бабушка заняла место у колонки и наливала в ведра воду. Подростки бегали с двумя ведрами воды в руках от колонки и передавали их взрослым, помогая тушить огонь. К сожалению, даже собравшись на месте беды почти всем селом, люди не спешили помочь девочкам и их родственникам. Вскоре приехали две пожарные машины и ликвидацией открытого огня занялись профессионалы. Уже по окончании тушения пожара, девчонки и другие школьники принялись помогать хозяйке пострадавшего дома выносить уцелевшее добро.



Погорельцам односельчане помогли с продуктами и вещами. Сейчас они благополучно обосновались в другом доме.

по сообщению портала "Курск-Сити"