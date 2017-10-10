Свердловские депутаты предлагают штрафовать за парковку на газонах

Спикер свердловского парламента Людмила Бабушкина созвала рабочую группу по ужесточению ответственности за загрязнение городской территории, сообщает пресс-служба ЗССО.

Речь идет о внесении изменений в облзакон «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области». Участники рабочей группы обсуждают, в частности, предложения, закрепляющие ответственность за парковку на газонах, за изменение первоначального вида фасадов зданий, некачественную уборку проезжей части, тротуаров и придомовых территорий.

«Вопросы ответственности за нарушение правил благоустройства являются очень актуальными для жителей области, особенно для екатеринбуржцев. Все помнят, что депутаты Законодательного Собрания приняли областной закон, который был опротестован прокуратурой из-за отсутствия норм в федеральном законодательстве. Сегодня изменения в КОАП находятся практически «на выходе», и это показатель эффективности взаимодействия нашей «Депутатской вертикали». Однако мы должны оперативно подготовить поправки в областной закон, чтобы принять их в осеннюю сессию 2017 года», - отмечает председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.