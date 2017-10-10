С 17 октября на ж/д станции "Первомайская" в Екатеринбурге начнутся ремонтные работы, в связи с чем будет ограничено движение пригородных электричек, сообщает "Свердловская пригородная компания".

Так, с 17 по 21 октября отменяется остановка для следующих поездов:

- № 6617 сообщением Каменск-Уральский – Екатеринбург;

- № 6708/6707 сообщением Кунара – Богданович – Екатеринбург-Пасс;

- № 6771 сообщением Егоршино – Екатеринбург-Пасс;

- № 6760/6759 сообщением Асбест – Екатеринбург-Пасс;

- № 7205 сообщением Керамик – Екатеринбург-Сорт;

- № 6037 сообщением Аэропорт – Екатеринбург-Пасс;

- № 7207 сообщением Керамик – Екатеринбург-Сорт;

- № 7251 сообщением Камышлов – Богданович – Екатеринбург-Пасс;

- № 6775 сообщением Егоршино - Екатеринбург-Пасс;

- № 6643 сообщением Верхний Уфалей – Екатеринбург-Пасс;

- № 7085 сообщением Каменск-Уральский - Екатеринбург;

- № 6763 сообщением Баженово - Екатеринбург-Пасс;

- № 7209 сообщением Керамик - Екатеринбург-Сорт;

- № 6783 сообщением Егоршино - Екатеринбург-Пасс;

- № 6607 сообщением Каменск-Уральский – Екатеринбург-Пасс;

- № 6461 сообщением Екатеринбург-Пасс – Нижний Тагил;

- № 6703 сообщением Ощепково – Богданович – Екатеринбург-Пасс;

- № 7213 сообщением Керамик – Екатеринбург-Пасс;

- № 6611 сообщением Каменск-Уральский – Екатеринбург;

- № 6715 сообщением Богданович – Екатеринбург-Пасс.

С 17 по 20 октября отменяется остановка для:

- № 7203 сообщением Сысерть – Екатеринбург-Сорт;

- № 7211 сообщением Керамик - Екатеринбург-Сорт.



"АО «Свердловская пригородная компания» будет организован подвоз пассажиров к о.п. Первомайская со станции Шарташ на автобусах. Проезд на них будет бесплатным при наличии билета на пригородный поезд", - сказано в официальном сообщении.