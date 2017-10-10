В Екатеринбурге сдан первый двор по федеральной программе благоустройства

9 октября в Екатеринбурге строители сдали первый (и пока что, единственный в городе) двор, благоустроенный по стандартам федеральной программы «Формирование современной городской среды».

Площадка располагается между домами №38 и №42 на Седова. Работы заняли почти два месяца, зато теперь на месте пустыря располагается новая спортивная площадка, на которой можно играть в футбол и баскетбол, а зимой организовывать каток, отдельная площадка для занятий воркаутом, зона с каруселями и качелями. Кроме этого были сделаны автопарковка, ливневая канализация и тротуары, отремонтирован дворовый проезд, установлена контейнерная площадка.









Как говорит старшая по дому Вера Людинова, без помощи УК «РЭМП Железнодорожного района» проект был бы невозможен: специалисты управляющей компании помогли жителям домов собрать все необходимые документы, утвердить эскиз, выиграть конкурс и получить более шести миллионов рублей из бюджетов разных уровней.

«В целом двор готов, им можно пользоваться. Оборудование все сертифицированное, установлено хорошо. Деревья приживутся или нет – уже не от меня зависит, надеюсь, все будет хорошо, – говорит управляющий УК Александр Колесников. - В силу своего характера я всегда бываю чем-то недоволен, даже если все сделано на «отлично». Уверен, что недоработки найдутся. Но, на первый взгляд, все неплохо. Остальное срок гарантии покажет».

«Мы имеем очень положительный пример, когда инициатива жителей была качественно воплощена в жизнь в очень короткий срок. Желаю всем, чтобы все дворы города были именно такими», - сказал Виктор Тестов. «Думаю, что этот проект должен пройти по каждому двору. Жители должны объединиться вокруг своего имущества, чтобы жить комфортно и счастливо», – прокомментировал глава администрации Железнодорожного района Валентин Лаппо.

Напомним, 2 октября в Екатеринбурге начался прием заявок на участие в программе «Формирование современной городской среды» на ближайшие пять лет. В рамках проекта в обязательном порядке должны выполняться работы по ремонту дворовых проездов, обеспечению наружного освещения, установке скамеек и урн. Дополнительно, по желанию жителей, можно провести озеленение территорий, организовать автомобильную парковку, установить оборудование на детских и спортивных площадках. Участники программы будут определяться в ходе конкурсной оценки на основании четко обозначенных критериев. В том числе очень важна платежная дисциплина. Чем меньше у жителей долгов за ЖКУ, тем выше шансы на победу.

Предложения о включении дворовых территорий в программу «Формирование современной городской среды» будут приниматься районными администрациями в течение месяца.