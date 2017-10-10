Умер телевизионный целитель Чумак

В Москве в возрасте 82 лет скончался телевизионный целитель Аллан Чумак.

Новость о смерти Чумака некоторое время назад появилась на сайте телеканала РЕН ТВ. Причина ухода из жизни целителя не уточняется.

Аллан Чумак стал известен на всю страну в конце 1980-х годов благодаря телевизионным сеансам. В ходе телеэфиров мужчина «заряжал» воду, кремы и прочие субстанции. Свои манипуляции целитель проводил с помощью рук, не произнося при этом не слова.

Деятельность Аллана Чумака прекратилось после того, как правительство приняло документ, который ограничил применение нетрадиционных методов лечения. В 2000 году Чумак безуспешно пытался избраться в Госдуму. На выборах, состоявшихся в Самарской области, он получил около 3% голосов.