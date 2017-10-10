Крымская воровка пыталась обхитрить рамку в магазине фольгой

За последние дни симферопольские полицейские задержали трех местных жительниц по подозрению в кражах одежды из магазинов.

Одна из воровок пыталась вынести вещи из спортивного магазина, завернув их в фольгу. Женщина решила, что таким образом при проходе через кассу магнит не сработает, но защитная рамка среагировала на неразмагниченный товар, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Подозреваемая, 42-летняя женщина, ранее судимая за преступления против здоровья населения и общественной нравственности, украла товар на общую сумму около трех тысяч рублей. Однако ее задержали полицейские, которые проводили проверку по заявлению, поданному директором магазина. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, ей грозит до двух лет лишения свободы, пишут "Аргументы недели - Крым".

Еще две местные жительницы пытались украсть одежду в одном из торговых центров крымской столицы. В первом случае женщина набрала большое количество футболок и рубашек и долгое время находилась в примерочной. После выхода посетительницы в торговый зал количество взятых на примерку вещей не соответствовало первоначальному, что и вызвало подозрение у сотрудников магазина. Вторая женщина, завсегдатай торгового заведения, тоже очень долго находилась в примерочной.

Сотрудники полиции выехали на место преступления и по «горячим следам» задержали 41 и 42-летнюю местных жительниц. Первая дама пыталась вынести товар на себе, а вторая – в своей сумке. Женщины признались, что собирались продать похищенные вещи на рынке. Одна из подозреваемых уже была судима за имущественные преступления.

Задержанные дали признательные показания в совершении указанных преступлений. Возбуждены уголовные дела, женщинам грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет.