Для жителей Челябинска откроют социальную ярмарку фермерских продуктов

Возле Каширинского рынка (Отрадная, 25), 12 октября будет открыта ярмарка продуктов южноуральских производителей. Низкие цены на экологически чистые и качественные продукты станут подспорьем для покупателей, а новая площадка для торговли - фермерам.

По мнению главы Южного Урала Бориса Дубровского, в регионе нужно наладить рынки сбыта для товаров с крестьянских и фермерских хозяйств. Сейчас в Челябинске и области наблюдается преизбыток сетевых магазинов, которые постепенно вытесняют такие ярмарки и рынки. Ценник в них может быть вдвое больше из-за надбавок в цене. Поэтому нужно возвращать ярмарки, где покупатели смогут напрямую приобрести товары от производителей.

- Фермер работает на свой страх и риск, потому что гарантированного рынка сбыта у него нет, - рассказал исполнительный директор областного Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Дмитрий Трофимов. - А ведь качество продукции фермеров гораздо выше, чем у крупных производителей.

Вы можете привезти свою продукцию на ярмарку, позвоните +7 (351) 223 44 43.