Павел Дуров призвал россиян отказаться от таблеток и телевидения
10 октября 2017, 08:22 [ «Аргументы Недели» ]
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал своих подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» отказаться от семи вещей, которые «вызывают привыкание и влияют на сознание».
В список, который Дуров разместил в соцсети в день своего 33-летия, в частности, вошли алкоголь, наркотики, таблетки и просмотр телевизионных программ. По словам Дурова, от всего этого он отказался много лет назад. Автор поста пообещал позже подробно рассказать о мотивах принятого им решения.