До воскресенья на Южном Урале сохранится теплая погода
10 октября 2017, 09:27 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Синоптики прогнозируют в регионе теплую и не дождливую погоду. «Бабье лето» сохранится до конца недели. Настоящую уральскую зиму стоит ждать лишь в ноябре.
Отметим, что сегодня и в ближайшие дни дневные температуры составят около 16 градусов Цельсия. Ночью температура воздуха составит около нуля градусов. Переменная облачность, без осадков, ветер слабый южный и юго-восточный.
Уже в выходные ожидается похолодание.