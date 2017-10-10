До воскресенья на Южном Урале сохранится теплая погода

Синоптики прогнозируют в регионе теплую и не дождливую погоду. «Бабье лето» сохранится до конца недели. Настоящую уральскую зиму стоит ждать лишь в ноябре.

Отметим, что сегодня и в ближайшие дни дневные температуры составят около 16 градусов Цельсия. Ночью температура воздуха составит около нуля градусов. Переменная облачность, без осадков, ветер слабый южный и юго-восточный.

Уже в выходные ожидается похолодание.