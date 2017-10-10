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До воскресенья на Южном Урале сохранится теплая погода

10 октября 2017, 09:27 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

До воскресенья на Южном Урале сохранится теплая погода

Синоптики прогнозируют в регионе теплую и не дождливую погоду. «Бабье лето» сохранится до конца недели. Настоящую уральскую зиму стоит ждать лишь в ноябре.

Отметим, что сегодня и в ближайшие дни дневные температуры составят около 16 градусов Цельсия. Ночью температура воздуха составит около нуля градусов. Переменная облачность, без осадков, ветер слабый южный и юго-восточный.

Уже в выходные ожидается похолодание.

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Напомним, возглавляемая Эр-Риядом международная коалиция с 2014 года проводит операцию в Йемене против повстанцев-хуситов. Ранее хуситы уже обстреливали ракетами территорию Саудовской Аравии.

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Российские пограничники по предварительным данным задержали украинского военнослужащего, который пытался незаконно пересечь российскую госграницу на Луганском направлении.

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Венгрия потребует пересмотреть соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом

Необходимость внесения правок в документ глава МИД Венгрии объяснил принятием украинскими властями нового закона об образовании. В Будапеште считают, что данный правовой акт ущемляет права венгров.

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Аксенов убежден, что антироссийский курс Украины ждет крах

Аксенов убежден, что антироссийский курс Украины ждет крах

В понедельник, 9 октября, глава Республики Крым Сергей Аксенов высказался об антироссийском курсе украинских властей. По мнению политика, действия официального Киева в этой сфере завершатся "банкротством".

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У клиентов "Тинькофф банка" не проходят платежи

У клиентов "Тинькофф банка" не проходят платежи

Клиенты "Тинькофф банка" столкнулись с трудностями в работе личного кабинета и мобильного приложения. Пользователи мобильного приложения сталкивались с уведомлением, что функции банка по техническим причинам не доступны.

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Минтранс утвердил нормы бесплатного провоза багажа

Минтранс утвердил нормы бесплатного провоза багажа

Министерство транспорта России утвердило бесплатный провоз до пяти кг ручной клади на пассажира для невозвратных авиабилетов. Об этом говорится сегодня на сайте ведомства.

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Украина попросит РФ выдать предполагаемого организатора убийства Вороненкова

Украина попросит РФ выдать предполагаемого организатора убийства Вороненкова

Ранее в понедельник «Аргументы недели» писали, что на Украине назвали имя предполагаемого заказчика убийства экс-депутата Государственной Думы РФ. Это бывший гражданский муж вдовы Вороненкова Марии Максаковой.

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Андрей Малахов станет ведущим игрового шоу

Андрей Малахов станет ведущим игрового шоу

Популярный ведущий Андрей Малахов будет вести игровое шоу "Стена" на канале "Россия 1", первый эфир пройдет 22 октября. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе телеканала.

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Ученые считают, что сплетничать полезно для отношений и карьеры

Ученые считают, что сплетничать полезно для отношений и карьеры

Специалисты из Оттавского университета опросили 290 студентов, возраст которых составлял от 17 до 30 лет. Благодаря данному исследованию ученые определили, что сплетни – это неплохая привычка.

//Общество

Умер телевизионный целитель Чумак

Умер телевизионный целитель Чумак

Аллан Чумак стал известен в конце 1980-х годов благодаря телевизионным сеансам. В ходе телеэфиров мужчина «заряжал» воду, кремы и прочие субстанции. Свои манипуляции целитель проводил с помощью рук.

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В Крыму ответили на слова Эрдогана о непризнании присоединения полуострова к РФ

В Крыму ответили на слова Эрдогана о непризнании присоединения полуострова к РФ

Президент Турции, выступая на пресс-конференции с Петром Порошенко, отметил, что Анкара поддерживает суверенитет Украины. По словам Эрдогана, присоединение Крыма к России Турция по-прежнему не признает.

//В мире

Минобороны заявило о полном уничтожении экономической инфраструктуры ИГ в Сирии

Минобороны заявило о полном уничтожении экономической инфраструктуры ИГ в Сирии

Спикер оборонного ведомства Игорь Конашенков отметил, что у воюющих на территории Сирии боевиков в настоящее время нет денег для того, чтобы приобретать оружие и вербовать новых сторонников.

//Общество

Крымская воровка пыталась обхитрить рамку в магазине фольгой

Крымская воровка пыталась обхитрить рамку в магазине фольгой

За последние дни симферопольские полицейские задержали трех местных жительниц по подозрению в кражах одежды из магазинов.

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Российские ученые снимут на видео полет мышей-космонавтов

Российские ученые снимут на видео полет мышей-космонавтов

Грызунов планируют запустить в космическое пространство на аппарате «Бион-М». Полет будет транслироваться в онлайн-режиме. С этой целью специалисты установят на борту аппарата систему «Теленаука».

//В мире

Вдова Вороненкова призвала не искать личных мотивов его убийства

Вдова Вороненкова призвала не искать личных мотивов его убийства

Накануне украинская Генпрокуратура назвала имя подозреваемого в организации убийства бывшего депутата Госдумы РФ. Это российский подданный Владимир Тюрин, ранее являвшийся гражданским мужем Марии Максаковой.

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Павел Дуров призвал россиян отказаться от таблеток и телевидения

Павел Дуров призвал россиян отказаться от таблеток и телевидения

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал своих подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» отказаться от семи вещей, которые, по его мнению, «вызывают привыкание и влияют на сознание».

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Йемен ударил баллистической ракетой по Саудовской Аравии

Йемен ударил баллистической ракетой по Саудовской Аравии

Напомним, возглавляемая Эр-Риядом международная коалиция с 2014 года проводит операцию в Йемене против повстанцев-хуситов. Ранее хуситы уже обстреливали ракетами территорию Саудовской Аравии.

//Новости Гнездо.ру

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Появилось видео с задремавшим на пресс-конференции с Порошенко Эрдоганом

Появилось видео с задремавшим на пресс-конференции с Порошенко Эрдоганом

В сети появилась видео, снятое на совместной пресс-конференции Петра Порошенко и Реджепа Эрдогана. Журналисты запечатлели, как президент Турции боролся со сном во время выступления своего украинского коллеги.

//Общество

Дорог как не было, так и нет. А что с поборами в школах?

Дорог как не было, так и нет. А что с поборами в школах?

В материалах «Калужские дороги в никуда» и «В Калужской области нет дорог, но есть преступная схема поборов со школьников» «АН» рассказали не только о чудовищном состоянии проезжей части в кировской области, но и о том, что в местных школах практикуются незаконные поборы с родителей

//Происшествия

Пограничниками задержан солдат ВС Украины, пытавшийся пересечь границу РФ

Пограничниками задержан солдат ВС Украины, пытавшийся пересечь границу РФ

Российские пограничники по предварительным данным задержали украинского военнослужащего, который пытался незаконно пересечь российскую госграницу на Луганском направлении.

//Общество

Опубликовано видео, как будущих губернаторов проверяли прыжками со скалы

Опубликовано видео, как будущих губернаторов проверяли прыжками со скалы

В Сочи с 3 по 7 октября проходил учебный тренинг для потенциальных глав регионов. Одним из заданий для будущих губернаторов был прыжок в воду с семиметровой скалы, опубликовано видео этого процесса.

//Шоу-бизнес

Юлия Меньшова выгнала Титомира из студии «Сегодня вечером»

Юлия Меньшова выгнала Титомира из студии «Сегодня вечером»

Телеведущая Юлия Меньшова попросила исполнителя Богдана Титомира уйти из студии телепрограммы «Сегодня вечером». Поводом для такой просьбы стало поведение музыканта, который постоянно перебивал всех присутствующих.

//Происшествия

Видео, как пассажир рейса Анталья — Уфа устроил дебош в самолете

Видео, как пассажир рейса Анталья — Уфа устроил дебош в самолете

Пьяный пассажир устроил дебош на борту самолёта, следовавшего по маршруту Анталья — Уфа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

//Политика

В КНДР заявили, что ЦРУ готовило покушение на Ким Чен Ына

В КНДР заявили, что ЦРУ готовило покушение на Ким Чен Ына

Северокорейские СМИ сообщили о покушении на Ким Чен Ына, которое готовили разведслужбы США и Южной Кореи в мае. Убить лидера КНДР собирались химическим и биологическим оружием.

//Шоу-бизнес

Басков решил отдохнуть от сцены и от самого себя

Басков решил отдохнуть от сцены и от самого себя

Знаменитый эстрадный певец Николай Басков не видит перспектив в своей творческой деятельности и намерен на время покинуть сцену, чтобы переосмыслить своё будущее. Подобное заявление он сделал в соцсети Instagram.

//Культура

Названы самые популярные эпизоды из сериалов 90-х

Названы самые популярные эпизоды из сериалов 90-х

Портал BuzzFeed перечислил самые популярные эпизоды комедий и телешоу 90‐х по версии кинокаталога IMDb. Самый высокий рейтинг в перечне — 9,8 балла — получил мюзикл из шестого сезона «Баффи — истребительницы вампиров».

//Общество

Аксенов просит чиновников спасать людей от чиновников

Аксенов просит чиновников спасать людей от чиновников

Глава Крыма Сергей АКСЕНОВ поручил избранным главам администраций Феодосии, Кировского и Джанкойского района упростить бюрократические процедуры для граждан.

//Общество

Внешняя политика розыгрышей

Внешняя политика розыгрышей

Российские пранкеры Алексей СТОЛЯРОВ и Владимир КУЗНЕЦОВ, более известные как Вован и Лексус, приехали в Крым. Здесь они приняли участие в нескольких публичных мероприятиях, на которых рассказали о телефонных розыгрышах государственного, а иногда и международного масштаба

//Политика

Эрдоган: Турция заинтересована в скорейшем завершении конфликта в Донбассе

Эрдоган: Турция заинтересована в скорейшем завершении конфликта в Донбассе

Турция заинтересована в скорейшем завершении конфликта в Донбассе, он должен быть урегулирован на основе международного права и исходя из территориальной целостности Украины, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

//Общество

Собянин пообещал увеличить в разы пособия для малообеспеченных семей

Собянин пообещал увеличить в разы пособия для малообеспеченных семей

Власти Москвы планируют увеличить размер пособий для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. В скором времени этот вопрос будет проработан и внесен в проект столичного бюджета на следующий год.

//Общество

Рынок труда в Петербурге оживился: у кого растут зарплаты

Рынок труда в Петербурге оживился: у кого растут зарплаты

Эксперты проанализировали годовую динамику зарплаты в популярных категориях профессий в Санкт-Петербурге и выяснили, максимальная положительная динамика, 22,4%, отмечена в разделе «Управление персоналом».

//Шоу-бизнес

Основатель грайма Мейджор Эйс скончался в Великобритании

Основатель грайма Мейджор Эйс скончался в Великобритании

Скончался пионер жанра "грайм" Люк Монеро, более известный под псевдонимом Мейджор Эйс. Об этом на своем аккаунте в социальной сети Instagram сообщает его младший брат Касс.

//Криминал

Суд освободил Пирумова и всех фигурантов "дела реставраторов"

Суд освободил Пирумова и всех фигурантов "дела реставраторов"

Дорогомиловский суд Москвы приговорил экс-замминистра культуры России Григория Пирумова к 1,5 годам колонии общего режима по «делу реставраторов», после чего освободил его из-под стражи.

//Авторы АН

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