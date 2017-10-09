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Опубликовано видео, как будущих губернаторов проверяли прыжками со скалы

9 октября 2017, 22:39 [ «Аргументы Недели» ]

Опубликовано видео, как будущих губернаторов проверяли прыжками со скалы

В Сочи с 3 по 7 октября проходил учебный тренинг для потенциальных глав регионов. Одним из заданий для будущих губернаторов был прыжок в воду с семиметровой скалы, опубликовано видео этого процесса.

Тренинг был организован на основе курсов Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Он являлся частью 9-месячной учебной программы для подготовки кадров на губернаторские посты и другие руководящие должности в регионах.

На видео, опубликованном РБК, присутствуют врио губернатора Омской области депутат от «Справедливой России» Александр Бурков и глава Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков.

Пресс-секретарь РАНХиГС Дмитрий Соколов рассказал РБК, что прыжки со скалы были частью сочинского тренинга. После спуска со скалы участники совершили по горной реке пешую двухчасовую прогулку.

Сообщается, что в учебной программе в разное время участвовали 60 человек, из них пять недавно были назначены главами регионов.

 

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