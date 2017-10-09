Минтранс утвердил нормы бесплатного провоза багажа

Министерство транспорта России утвердило бесплатный провоз до пяти кг ручной клади на пассажира для невозвратных авиабилетов. Об этом говорится сегодня на сайте ведомства.

Пассажирам авиакомпаний также дано право бесплатно перевозить дамские сумки, мужские портфели, портпледы, верхнюю одежду, детское питание и детские коляски, букеты цветов. Также в перечень включены рюкзаки, лекарства и товары, купленные в дьюти-фри.

Ранее лоукостер "Победу" оштрафовали за незаконное требование оплатить провоз ручной клади. За провоз портфеля в салоне самолета с пассажира потребовали 2 тысячи рублей. Штраф в 10 раз превысит предъявленную гражданину сумму.