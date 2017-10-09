Аксенов просит чиновников спасать людей от чиновников
9 октября 2017, 20:37 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Крыма Сергей АКСЕНОВ поручил избранным главам администраций Феодосии, Кировского и Джанкойского района упростить бюрократические процедуры для граждан.
«Главная ваша задача – быть доступными для граждан и понимать проблемы, с которыми сталкиваются люди. Необходимо защищать граждан перед всеми организациями – и республиканскими, и федеральными, так как зачастую возникают спорные вопросы», – пояснил задачи АКСЕНОВ, пишут "Аргументы недели - Крым".
В свою очередь избранные главы администраций пообещали организовывать регулярные встречи с гражданами и бывать на местах.