Ученые считают, что сплетничать полезно для отношений и карьеры

Специалисты из Оттавского университета опросили 290 студентов, возраст которых составлял от 17 до 30 лет. Благодаря данному исследованию ученые определили, что сплетни – это неплохая привычка.

В ходе опыта эксперты выяснили, что сплетничать любят и мужчины и женщины. Однако делают это по-разному. Они отметили, что любителям сплетен легче сложить свою личную жизнь. Они получают сведения, которые потом могут использовать для своего блага. Женщины чаще обсуждают чужую внешность и получают от сплетен большее удовольствие, чем мужчины, которые обычно сплетничают о физической форме и богатстве других мужчин, сообщает "Лайф".

Специалисты пришли к выводу, что сплетни являются высокоразвитым социальным навыком и необходимы для формирования отношений.