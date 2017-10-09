Собянин пообещал увеличить в разы пособия для малообеспеченных семей

Власти Москвы планируют увеличить размер пособий для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. В скором времени этот вопрос будет проработан и внесен в проект столичного бюджета на следующий год.

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с членами региональной общественной организации "Объединение многодетных семей города Москвы" и Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства. "Я не согласен, что пособия надо индексировать - их надо увеличивать в разы. Мы как минимум в два раза все пособия увеличим. Некоторые пособия для малообеспеченных семей увеличим от трех до пяти раз", - отметил Собянин.

Ранее Сергей Собянин предложил увеличить размер минимальной пенсии по Москве. Об этом он сообщил в ходе встречи с активом ветеранской общественности столицы, которая состоялась в Московском городском совете ветеранов войны и труда.

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал москвичам повысить размер выплат каждой категории льготников, чтобы «выплаты были более существенными», написал он на своей странице в Twitter.